Haliliye'de eğitim dönemi hazırlığı sürüyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçeleri temizliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, "temizlik ve hijyenin kalbi Haliliye" sloganıyla yürüttüğü temizlik hizmetini, eğitim yılı öncesinde okul bahçelerinde de sürdürüyor.

Okullardan gelen talep doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, çocukların vakit geçireceği alanların temizliği ekipler tarafından hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

6 Eylül'de başlayacak eğitim yılı öncesinde ekipler, gelen taleplerin giderilmesi için çalışmalarını program dahilinde tamamlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarının yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadelede dezenfeksiyon çalışmalarını ilçe genelinde yoğun şekilde sürdürüyor.