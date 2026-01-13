Halim Kulaksız'ın 'Wild and Free' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Halim Kulaksız'ın 'Wild and Free' Sergisi Açıldı

13.01.2026 21:41
82 yaşındaki Halim Kulaksız, 'Wild and Free' sergisiyle fotoğraf sanatında yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Fotoğraf sanatında 65 yılı geride bırakan 82 yaşındaki Halim Kulaksız'ın "Wild and Free" adlı yeni sergisi, Piramid Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü oğlu Coşkun Kulaksız'ın üstlendiği sergi, "fotoğraf mozaik tekniği" ile hazırlanmış eserlerden oluşuyor.

Sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Kulaksız, atlar ile ilişkisinin çocukluk döneminde başladığını ve fotoğraf kariyeri boyunca da atların her zaman radarında olduğunu belirtti.

Atlara bakışının zamanla değiştiğini dile getiren Kulaksız, onları yalnızca güzel figürler olarak değil, birer enerji kütlesi olarak görmeye başlamasının projenin çıkış noktası olduğunu söyledi.

Kulaksız, yıllar süren çekimler ve binlerce kareyi anlamlı bir bütün haline getirme arayışının ise sergideki mozaik tekniğini ve "Vahşi ve Özgür" konseptini ortaya çıkardığını ifade etti.

"Bizim için vahşilik bir saldırganlık değil, doğanın saf, el değmemiş gücüdür"

Serginin adına ilham olan "vahşi" ve "özgür" kavramlarına dair de Kulaksız, şunları kaydetti:

"At, evcilleştirilse bile ruhunda her zaman o vahşi çekirdeği taşıyan nadir canlılardan biridir. Özgürlük ise bu gücün mekandaki sınırsızlığıdır. Sergide atları ele alırken, onları birer estetik obje olmaktan çıkarıp, bu iki kavramın vücut bulmuş hali olarak sunduk. Onlar hem rüzgarla yarışan birer özgürlük timsali hem de doğanın dizginlenemez vahşi yanıdır."

Halim Kulaksız, atların insanlık tarihi boyunca sadece birer ulaşım aracı değil, aynı zamanda savaş arkadaşı, tarım ortağı ve edebiyatın yoldaşı olduğuna işaret ederek, "İnsan, atın sırtına bindiğinde aslında kendi sınırlarını aşmıştır. Bu kadim bağ, genetik kodlarımıza işlenmiş bir dostluktur. Sergide bu bağı, insanın doğaya hükmetme isteğinden ziyade, doğanın bu muazzam parçasına duyduğu saygı üzerinden okumaya çalıştım." dedi.

"Fotoğraf, doğası gereği anı dondurur, yani hareketi öldürür"

Sergide kullandığı fotoğraf mozaik tekniğine ilişkin ise Kulaksız, "Fotoğraf, doğası gereği anı dondurur, yani hareketi öldürür. Benim temel sorum saniyede yüzlerce metre yol alan o kas gücünü ve rüzgarı, tek bir donuk kareye hapsetmeden nasıl anlatabilirimdi. İşte burada fotoğraf mozaik tekniği devreye girdi." diye konuştu.

Kulaksız, bu teknikle, tek büyük bir görüntüyü birçok küçük at fotoğrafından inşa ettiğini dile getirerek, "Bu yöntemle gerçekliği bir bakıma büküyoruz. Yakından baktığınızda her bir karedeki farklı bir hareketi, uzaktan baktığınızda ise o hareketlerin toplamından doğan devasa bir enerjiyi görüyorsunuz. Bu durağan bir karenin içine zamanı ve sürekliliği sığdırma çabasıdır." ifadelerini kullandı.

"Modern insan, doğayı ekran olarak görüyor"

Günümüzde modern insan ve doğa arasındaki ilişkinin koptuğuna dikkati çeken usta sanatçı, "Betonların arasında sıkışan modern insan, doğayı sadece bir ekran olarak görüyor. Fotoğraf sanatı burada bir köprü görevi görebilir. Biz o mesafeyi, izleyiciyi fotoğrafın içine çekerek kapatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kulaksız, eserlerin sadece birer görüntü değil, aynı zamanda hatırlatıcı olduğunu vurgulayarak, "Sanatçı duyarlılığıyla hazırlanan bu eserler, izleyiciye durup bakmayı, detaydaki bütünlüğü görmeyi ve kaybettiği o 'vahşi ve özgür' yanı hatırlatmayı amaçlıyor. Sanat, bizi yeniden doğanın ritmine akort eden bir enstrümandır." görüşlerini paylaştı.

Serginin sadece atları değil, aynı zamanda hareketi, ışığı ve özgürlük hissini vaat ettiğini söyleyen Halim Kulaksız, "Sergiye gelecek olan dostlarımızı klasik bir fotoğraf sergisinden fazlası bekliyor. Bir optik şölen ve kavramsal bir yolculuğa çıkacaklar. Eserlere yaklaştıkça mikro dünyaların (tekil fotoğrafların) içinde kaybolacak, uzaklaştıkça makro bir gücün (büyük at figürünün) etkisi altına girecekler." dedi.

Kulaksız, bu yıl mayıs ayında 65 yıllık sanat hayatının yansıması olacak retrospektif bir sergi açma hazırlığında olduğunu da sözlerine ekledi.

"Wild and Free" sergisi, 8 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

