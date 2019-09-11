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Halk Eğitim'de kurslar başlıyor

1 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 yılı eğitim yılı başlıyor.

Halk Eğitim'de kurslar başlıyor, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2019-2020 yılı eğitim yılı başlıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kursların açıldığını resmi sitelerinden duyurdu.


Bigadiç Muzaffer Emiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bu yıl başlayacak olan kurslar vatandaşların kişisel gelişiminde büyük rol oynayacak. Kursların Bigadiç merkez okulları ve halk eğitim merkezinde mesleğinde uzman hocalar tarafından verileceği bildirildi. HEM Müdürü Recep Saylak yaptığı açıklamada, "Halk Eğitim Merkezimizin çeşitli alanlarda ilçe vatandaşlarına hizmet verebilmek amacıyla kurs kayıtlarımız başlamıştır. Bu yıl itibarı ile başlayacak olan kurslarımızın çeşitlerinin çok olmasına özen gösterdik. Bu sebeple mesleki ve teknik kurslarımız, genel kültür kurslarımız ve kişisel gelişim kurslarımız alanlarında iyi eğitim görmüş hocalarımız tarafından verilecektir. Kurslarımızın öncelikli amacı bireyin kendisinde eksik gördüğü yerleri tespit edip kurslarımız vasıtasıyla tamamlaması ve bunun sonucunda kendini yenilemesidir. Kurslarımıza yeni beceri kazanma arzusunda olanlarda gelip müracaat edebiliyorlar. Tüm ilçe vatandaşlarımızı bekleriz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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