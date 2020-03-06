Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı - Son Dakika

Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı

6 saat önce

BURDUR'da, halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı.

Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı, System.String[]

BURDUR'da, halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı. Çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu otobüs tahliye edilirken, alevler sürücü ve çevredekiler tarafından söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. Burdur şehir merkezinden aldığı üniversite öğrencilerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesine götüren Murat Şen yönetimindeki 15 M 0003 plakalı halk otobüsünün motor kısmı  kampüse girdiği sırada alev aldı. Motor kısmından duman yükseldiğini gören otobüs şoförü Şen hemen kapıları açarak öğrencileri tahliye etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan Şen, çevredekilerin de yardımıyla alevleri söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:51 Kaynak: DHA
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