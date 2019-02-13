Halk Oyunları Yarışması Gerçekleşti
7 saat önce
Kilis'te, okullar arası Halk Oyunları Yarışması yapıldı.
Kilis
'te, okullar arası Halk Oyunları Yarışması yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Kapalı Spor Salonunda "Okul Sporları Etkinliği" kapsamında okullar arası Halk Oyunları yarışması yapıldı. Merkez
ve ilçe okullarımızın boy gösterdiği yarışma festival havasında geçti. Yarışmaya katılan okullarda; ortaöğretim kategorisinde Mehmet Hanifi
ve Ökkeş Cümbüş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
, ortaokul kategorisinde Mehmet Uluğ
Can Ortaokulu 1'inci oldu. Dereceye giren okullara kupa ve madalya verildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:24 Kaynak: İHA
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