Halk Sağlığı İçin Genel Denetim Başlatıldı
13.01.2026 10:19
TÜRKİYE Vücut Geliştirme Federasyonu, belgesiz spor tesislerine karşı denetim başlattı.

TÜRKİYE Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, halk sağlığını tehdit eden spor tesisleri ve antrenörlük faaliyetlerine ilişkin ülke genelini kapsayan genel denetim ve inceleme sürecini başlattıklarını açıkladı. Başkan Girgin, "Halk sağlığı ön planda, belgesiz spor merkezlerine geçit yok" dedi.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, yaptığı yazılı açıklamada, bazı spor tesislerinde görev yapan antrenörler ile kulüp ve tesislerin, mevzuatta açıkça zorunlu tutulan kulüp yeterlilik ve antrenörlük belgesi yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair bilgilere ulaştıklarını söyledi. Girgin, "Federasyonumuz; kanun, yönetmelik ve talimatların tüm kişi ve kurumlara eşit şekilde uygulanması ilkesinden taviz vermemekte olup, bu çerçevede mevzuata aykırı hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir" ifadelerinde bulundu.

'YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANACAKTIR'

Başlatılan denetim ve inceleme sürecinin büyük bir titizlikle sürdürüleceğine vurgu yapan Başkan Girgin, federasyon dışındaki özel eğitim kurumları, kurslar veya üniversiteler tarafından verilen antrenörlük belgeleri, sertifikalar veya katılım belgelerinin resmi bir geçerliliğinin olmadığını belirterek, "Genel denetim sürecinin spor camiasında adalet, eşitlik, şeffaflık ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla kararlılıkla sürdürülecektir. 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında kulüp yeterlilik belgeleri ve antrenörlük belgelerini tamamlamayan ya da bu süre içerisinde başvuru yapmayan kulüp, tesis ve antrenörler hakkında gerekli idari ve hukuki işlem başlatılacaktır. Mevzuat kapsamında faaliyet durdurma, yetki iptali ve kapatmaya kadar varan yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" dedi.

Başkan Girgin ayrıca, spora gidecek vatandaşlara da çağrıda bulunarak, spor yapılacak kulüp ve tesislerin kulüp yeterlilik belgeleri ile antrenörlerin geçerli antrenörlük belgelerine sahip olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan hiçbir kulüp ve spor merkezinin tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Türkiye, Spor, Son Dakika

