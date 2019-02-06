Halkbank'tan Okullara Bilgisayar Desteği
58 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Halkbank Şubesince okullara 15 bilgisayar desteğinde bulunuldu.
Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde, Halkbank Şubesince okullara 15 bilgisayar desteğinde bulunuldu.
Halkbank Andırın Şubesi tarafından temin edilen bilgisayarlar, ihtiyacı olan okullara dağıtılmak üzere Şube Müdür Yardımcısı Vahap Kocabey tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya
'ya teslim edildi.
Kocabey, Andırın ilçesindeki okullara bankaları tarafından 15 bilgisayar hibe edildiğini söyledi.
Bilgisayarların çocuklara hayırlı olmasını dileyen Kocabey, öğrencilerin bilgisayarları verimli şekilde kullanmalarını istedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya da desteklerinden dolayı Halk Bankası
yetkililerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:47 Kaynak: AA
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