Son Dakika Haberleri: Halkbank'tan Okullara Bilgisayar Desteği

Halkbank'tan Okullara Bilgisayar Desteği

58 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Halkbank Şubesince okullara 15 bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Halkbank'tan Okullara Bilgisayar Desteği, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, Halkbank Şubesince okullara 15 bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Halkbank Andırın Şubesi tarafından temin edilen bilgisayarlar, ihtiyacı olan okullara dağıtılmak üzere Şube Müdür Yardımcısı Vahap Kocabey tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya'ya teslim edildi.

Kocabey, Andırın ilçesindeki okullara bankaları tarafından 15 bilgisayar hibe edildiğini söyledi.

Bilgisayarların çocuklara hayırlı olmasını dileyen Kocabey, öğrencilerin bilgisayarları verimli şekilde kullanmalarını istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya da desteklerinden dolayı Halk Bankası yetkililerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Andırın, Bilgisayar, Güncel
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