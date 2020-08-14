Halkbank'tan yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar - Son Dakika

Halkbank'tan yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar

Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar elde etti.

Halkbank'tan yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar, System.String[]

Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar elde etti.

Halkbank açıklamasına göre, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 138,7 milyar TL artırarak geçen sene sonuna göre yüzde 30,3 artış sağlayan banka, 595,7 milyar TL aktif büyüklük ile bankacılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi. İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ Bankacılığı alanında ise yüzde 22,3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Toplam mevduatı 400 milyar TL'ye ulaşan Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL kar elde ederek her alanda güçlü bir performans ortaya koydu.

Banka, toplam kredi ve toplam mevduat sıralamasında olduğu gibi, aktif büyüklük bazında da Türkiye'nin ikinci büyük bankası oldu. Yılın ilk yarısında toplam kredilerde yüzde 30,8 artış sağlayan bankanın mevduattaki büyümesi ise yüzde 34,3 seviyesine ulaştı. Reel sektöre desteği rekor seviyeye yükselen Halkbank'ın ikinci çeyrek sonunda KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 22,3 olarak gerçekleşti.

Halkbank pandemi sürecinde KGF teminatlı İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme, İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi, Çek Ödeme Destek Kredisi, Maaş Ödeme Destek Kredisi ve Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi gibi birçok yeni ürünle firmaların ve vatandaşların yanında oldu. Pandemi sürecinde 1,5 milyon yeni müşteri kazanan Halkbank, KOBİ ölçeğinde birçok firmayı daha müşteri olarak portföyüne kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ikinci çeyrekte pandemiyle mücadeleyi başarıyla yöneten Türkiye'nin, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden büyüme ivmesi kazandığını belirtti.

Arslan, "Salgını ekonomik anlamda en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşen bu dönemde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 3 milyon kişi ve kuruma verdiğimiz destek kredi ötelemeleri ile birlikte 120 milyar TL'yi aştı. Türkiye'nin bize güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Halkımız varsa biz de varız, çünkü biz 82 yıldır 'Önce Halk, Sonra Bankayız'." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın nakdi kredileri içinde, bireysel krediler hariç, KOBİ Kredilerinin payının yüzde 54 olduğunu belirten, Arslan, "KOBİ'lerin başarı ve istikrarını; girişimciliğin teşviki, inovasyonun gelişimi ve sosyal dengenin sürekliliği için oldukça önemli buluyoruz. Bu sebeple de kamu bankaları olarak, reel sektörü stratejik hedeflerle destekleyerek bankacılık sektörüne öncülük ediyoruz. Yüksek katma değerli üretimi desteklemek üzere, ihracata ve istihdama yönelik verdiğimiz destekler, güçlü ekonominin güçlü kurumları olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

-"Biz esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdik"

Arslan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara finansal desteğini sürdüreceğini, ticari hayatın olağan akışını sürdürmek için küçük işletmelerin maddi anlamda elini rahatlatacak çalışmalara devam edeceğini aktardı.

Esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdiklerini kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 22'sinden esnaf ve sanatkarlarımız yararlandı. Esnaf Destek Paketi kapsamında 720 bin esnafımıza 17,8 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 540 binden fazla esnafımıza da 10,2 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkarlarımızın kullanmış olduğu kredilerden doğan borç ödemelerini de üç ay süreyle erteledik. İktisadi faaliyetin normalleşme sürecinde, ekonominin tüm paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi sürdüreceğiz."

Arslan, bireysel müşterilerine destekte, hız kesmediklerini vurguladı.

Pandemi esnasında edindikleri deneyimi normalleşme adımlarıyla birlikte daha da ileriye taşıdıklarını belirten Arslan, "Türkiye tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranlarını sunduğumuz Avantajlı Konut Kredisi ile 55 bin müşterimize 12,9 milyar TL kredi kullandırdık. Birlikte el ele vererek, konut satışında tarihin en yüksek haziran ayı rakamlarına ulaştık. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ve 2. El Taşıt Kredisi kampanyalarımız ile de taşıt almak isteyen ticari ve bireysel müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca, devreye aldığımız Sosyal Hayata Destek Kredisi ve Tatil Destek Paketleri sayesinde normalleşme sürecine verdiğimiz destek ile piyasadaki canlılığın yılın ikinci yarısında artarak devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital bankacılık ve Paraf Kart konusunda kendilerine yeni hedefler koyduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılık alanında sunduğumuz üstün hizmet, pandemi sürecinde bizlere büyük bir avantaj sağladı ve 1 milyondan fazla müşterimiz kredilerini bu kanallar aracılığıyla kullandı. Giderek gençleşen müşteri profilimizin talep ve beklentilerini karşılamak üzere yeni yatırımlar yapıyoruz. Tüketici davranışlarını yakından gözlemlediğimiz bu dönemde, Paraf Kart'ı geliştirecek çalışmalar da başlattık. Paraf Dual ile banka kartı ve kredi kartını tek kart haline getirerek müşterilerimize önemli bir kullanım kolaylığı sağladık. Hem bireysel müşterilerin hem işletmelerin kullanımını artırarak Paraf Kart'ı ticari hayatın en aktif kartı yapmak istiyoruz."

Halkbank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 19:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halkbank'tan yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu         
17:42
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Mahkeme sonucunu beğenmeyen Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi         
16:37
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış         
16:32
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti         
16:04
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı         
14:50
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti         
13:22
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor         
12:57
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi         
10:20
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü         
07:57
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı         
02:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 02:02:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkbank'tan yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei