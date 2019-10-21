Son Dakika Haberleri: Halterde Isparta için gururlandıran derece
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Halterde Isparta için gururlandıran derece

29 dakika önce

Ispartalı Milli Halterci Ümmü Yılmaztürk, 18-20 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılan Açık Bosna Kupası'nda ikinci oldu.

Halterde Isparta için gururlandıran derece, System.String[]

Ispartalı Milli Halterci Ümmü Yılmaztürk, 18-20 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılan Açık Bosna Kupası'nda ikinci oldu. Müsabakalarda, 55 kiloda gümüş madalya kazanan Ümmü Yılmaztürk, başarılarına bir yenisini eklerken, Türk Milli Takımı ise birinci oldu.


Halter Antrenörleri Hasna Ali Şen ve Gamze Şen'in öğrencisi Ümmü Yılmaztürk, birinciliği de kıl payı kaçırdı. Yılmaztürk, ayyıldızlı bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdi. - ISPARTA

Saraybosna, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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