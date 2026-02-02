Haluk Görgün: Savunma ve havacılık sanayimiz 2026\'ya da rekor ihracat başarısı ile başladı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2025 yılını rekorlar ile kapatan savunma ve havacılık sanayimiz 2026'ya da rekor bir ihracat başarısı ile başladı. Savunma ve havacılık sanayimiz, 2026 yılı Ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artış kaydetmiştir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılını rekorlar ile kapatan savunma ve havacılık sanayimiz 2026'ya da rekor bir ihracat başarısı ile başladı. Savunma ve havacılık sanayimiz, 2026 yılı Ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artış kaydetmiştir. Bu güçlü performans, sektörümüzün küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

'VİZYONER POLİTİKALARIN BİR SONUCU'

Elde edilen sonucun; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyü, sahada kendini kanıtlamış sistemler ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerinin somut bir yansıması olduğunu değerlendiren Görgün, "Savunma ve havacılık sanayimiz, Türkiye'nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur. Bu vesileyle; savunma ve havacılık sanayimizin küresel başarısına emek veren başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.