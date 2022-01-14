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Haluk Levent'ten Mehmetçik Vakfına 150 bin liralık bağış - Son Dakika

Haluk Levent'ten Mehmetçik Vakfına 150 bin liralık bağış

14.01.2022 11:04
Haluk Levent'ten Mehmetçik Vakfına 150 bin liralık bağış

Rus Kızıl Ordu Korusu ile Türkiye'yi dolaşarak Cumhuriyet marşlarını seslendiren Haluk Levent, konserlerden elde edilen gelirin 150 bin lirasını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Rus Kızıl Ordu Korusu ile Türkiye'yi dolaşarak Cumhuriyet marşlarını seslendiren Haluk Levent, konserlerden elde edilen gelirin 150 bin lirasını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus Kızıl Ordu Korosu ile 15 konserden oluşan turne programı yaptıklarını ve Türkiye'nin birçok ilinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdiklerini hatırlattı.

Konserlerindeki marşlar için Milli Savunma Bakanlığından şifahen izin istediklerini ve taleplerinin olumlu karşılandığını anlatan Levent, "Askerlerin marşlarından oluşan konserin gelirini de askerlere bırakmanın doğru olacağını düşündük." dedi.

Haluk Levent, elde edilen gelirin yarısını AHBAP'a yarısını da Mehmetçik Vakfına bağışladıklarını, vakfın 150 bin liralık payını dün teslim ettiğini söyledi.

Haluk Levent, MSB'nin 18 Mart etkinliğine katılacak

Mehmetçik Vakfını ziyaretinin ardından askerliği sırasında bir dönem komutanı da olan Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü dile getiren Levent, Akar'ın bağış için teşekkürlerini ilettiğini ifade etti.

Bakan Akar'dan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolasıyla Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecek bir etkinlikte sahneye çıkması için davet aldığını kaydeden Haluk Levent, bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti.

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Haluk Levent, Mehmetçik, Ordu, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haluk Levent'ten Mehmetçik Vakfına 150 bin liralık bağış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent'ten Mehmetçik Vakfına 150 bin liralık bağış - Son Dakika
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