Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
27.12.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Hama kentinde bir evde 5 kişinin ölü bulunmasına ilişkin olayda sır perdesi kaldırıldı. Ön soruşturmada, adamın önce eşini ve üç kızını öldürüp intihar ettiği tespit edildi.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir evde 5 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmanın ilk bulguları, olayın aile içi cinayet ve intihar olduğunu ortaya koydu.

EŞİNİ VE 3 KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ön soruşturma sonuçlarına göre, evde yaşayan kocanın önce eşini ve üç kızını öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayın nedeninin bulunması ve tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için soruşturma sürüyor." ifadesi kullanıldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Suriye resmi haber ajansı SANA, Hama'da aynı aileden 5 kişinin bir evde ölü bulunduğunu duyurmuş, ilk aşamada ölüm nedenlerinin belirlenemediğini ve olay yerinde incelemelerin devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, İnsan Hakları, Güvenlik, Cinayet, Suriye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mervemms Mervemms:
    Sır perdesi kaldırıldı başlıklı haberin içeriğinde, olayın nedeninin bulunması için çalışmalar sürüyor yazıyor. Başlıkla içeriğin uyuştuğu şekilde yazmalısınız haberleri editörler. 17 0 Yanıtla
  • Cenk Oğuz Cenk Oğuz:
    Son dakkika site yazarlari ilk okul terk :D. geçenlerde de rusyanın başkenti kiev yazmıştı salağın biri :D 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı İlk itiraz sektörün içinden geldi Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi
Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler Cilt analizi için gittiler icra tuzağına düştüler
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Şanlıurfa artık dünyanın önem verdiği bir destinasyon haline gelmeye başladı
Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme Misafirlikte 3 aylık bebeğinin canına kıyan anneyle ilgili yeni gelişme
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi Üzerindeki yazılar incelenecek Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek
Bakan duyurdu Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

12:11
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
11:00
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
10:53
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
10:41
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
10:39
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
09:31
Türkiye’nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 12:24:26. #7.11#
SON DAKİKA: Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.