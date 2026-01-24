Hama\'da Halfaya Camisi Yeniden Açıldı

Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin Hama kentinde devrik Baas rejiminin saldırılarında hasar gören Halfaya Camisi'ni restore ederek hizmete açtı.

Türk STK'lardan Fetih Vakfı'nın öncülüğünde restore edilen Hama'nın Halfaya ilçesindeki cami, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın yanı sıra Suriye Savunma Bakanı Merhaf Ebu Kasra, Adalet Bakanı Mazhar el-Veys ve Cumhurbaşkanlığı Din İşleri Danışmanı Abdurrahim Attun'un katıldığı törenle ibadete açıldı.

Turan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Türk STK'lardan Fetih Vakfı'nın öncülüğünde restore edildiğini belirtti.

Hama kentinde 1982'de büyük bir katliamın yaşandığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Şehid Hama'da bir cami açtık. Ama aslında bir hafızayı ayağa kaldırdık. Bu topraklarda bir zamanlar susturulmak istenen minareler, bugün yeniden ezanla konuşuyor.

Yıkımın yerini dua, sessizliğin yerini secde alıyor."

Suriye halkının tüm unsurlarıyla Türkiye'ye kardeş olduğunu vurgulayan Turan, Hama Halfaya Camisi'nin bu topraklara huzur, birlik ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

"Davamız bir, tarihimiz ortak ve geleceğimiz de bir olacak"

Suriye Adalet Bakanı Veys ise açılış törenindeki konuşmasında, ülkesine destekleri için Türk halkı ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Türkiye'nin hem halkı hem de yönetimiyle Suriye halkının yanında durduğunun altını çizden Veys, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye halkını topraklarında kabul etti. Bu öyle sıradan bir yardım değildi, Türk halkı ile Suriye halkı arasında kök salmış tarihi kardeşlik bağlarını yineleyen bir yardımdı. Davamız bir, tarihimiz ortak ve geleceğimiz de bir olacaktır."