Hamamözü'nde köy yollarında çalışmalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamamözü'nde köy yollarında çalışmalar - Son Dakika

Hamamözü'nde köy yollarında çalışmalar

7 saat önce

Amasya genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Amasya İl Özel İdare ekipleri, yağışlar ve diğer nedenlerden ötürü bozulmaya uğrayan Hamamözü ilçesindeki köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Hamamözü'nde köy yollarında çalışmalar, System.String[]

Amasya genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Amasya İl Özel İdare ekipleri, yağışlar ve diğer nedenlerden ötürü bozulmaya uğrayan Hamamözü ilçesindeki köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Amasya Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Hamamözü Kaymakam Vekili Özgür Kaya, ekiplere tatlı ikramında bulundu. Kaymakam V. Kaya, "Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan dolayı Valimiz Dr. Osman Varol başta olmak üzere emeği geçen bütün yetkililerimize teşekkürlerini iletmektedir" dedi. - AMASYA

Özgür Kaya, Hamamözü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu Son dakika: Diyanet'ten umre ziyareti açıklaması: Yeni kayıt alınmayacak Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:35:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamamözü'nde köy yollarında çalışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]