Hamamözün'de sokak hayvanları için kulübe - Son Dakika

Hamamözü Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanları için yaptırılan barınaklar, ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi.

Kaymakam Özgür Kaya, ilçede yaşayan sokak hayvanları için daha sağlıklı bir alanda barınması için 3 adet kulübe yaptırdıklarını söyledi.

Hayvan sevgisini doğa, tabiat ve insan sevgisiyle bir tuttuğunun altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Neticede onlar da Yüce Yaradan'ın bir eseri. Ben hayvanları insanların sessiz dostları, yoldaşları olarak görüyorum. Her halükarda onlara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede hayvanları ilçe merkezinden uzaklaştırarak, tenhaya çekerek daha huzurlu bir yaşam imkanı sunmaya çalışıyoruz. Hem de ilçe merkezinde hayvanlardan yana derdi olan sıkıntısı olan vatandaşlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz evlerinde artan yemekleri ve diğer yiyecekleri hayvanlara ikram etmeleri, kulübelere sahip çıkmalarıdır."