Hamas: Baskınların Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas: Baskınların Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz

21.04.2022 11:28
Hamas: Baskınların Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in baskınlarının Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştirmeyeceğini söyledi.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in baskınlarının Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştirmeyeceğini söyledi.

Heniyye, fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde son dönemde artan Mescid-i Aksa baskınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'e diyorum ki: Mescid-i Aksa baskınlarının bu Mescid'in İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların işgalci İsrail'in ömrünü kısaltacağını ve bozguna uğratacağını" ifade eden Heniyye, şunları kaydetti:

"Halkımız ve Mescid-i Aksa'nın murabıtları kararlı ve ilerleyen ilk savunma hattını temsil ediyor."

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek olan Hamursuz Bayramı'nın ilk gününden bu yana fanatik Yahudi yerleşimciler hemen her gün İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor Son dakika haberleri! İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Doğu Kudüs'te istikrarının korunması için 'sorumluluk' çağrısı İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Doğu Kudüs'te istikrarının korunması için 'sorumluluk' çağrısı

İsmail Heniyye, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: Baskınların Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:12 6'lı ittifaktan "seçim güvenliği" zirvesi: Ortak sandık takibi masada
11:03 TEPAV İzleme Bülteni Raporu yayımlandı: Türkiye'de çiftçi sayısı 75 bin azalarak 500 binin altına düştü
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:36:33. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas: Baskınların Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement