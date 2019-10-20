Son Dakika Haberleri: Hamas, Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı diledi
Son Dakika Güncel Hamas, Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı diledi

Hamas, Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı diledi

34 dakika önce

Hamas Hareketi, Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Hamas Hareketi, Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pakdil'in vefatı münasebetiyle Türk halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Şairin, Kudüs'ün müdafaasında oynadığı rolü unutmayacağız. Filistinliler onun, şiirleriyle dile getirdiği Kudüs sevdasını unutmayacak." dedi.

Ebu Zuhri, Filistinlilerin Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılmasını da takdirle karşıladı.

Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na defnedilmişti. Pakdil için bugün Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.

Hamas, Pakdil'in vefatı sebebiyle Türk halkına başsağlığı diledi

Nuri Pakdil, Kudüs, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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