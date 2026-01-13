Hamas'tan Ben-Gvir'e Tepki

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını, "Müslümanların kutsallarına yönelik sistematik bir politika çerçevesinde atılan provokatif bir adım" olarak nitelendirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlallere tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Müslümanlara ait kutsal mekanları tahrip etme ve yeni bir statükoyu dayatma yönündeki sistematik politika çerçevesinde atılan provokatif bir adımdır." ifadeleri yer aldı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni baskının, İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında din ve kutsallara karşı savaşı sürdürme ısrarını ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir, Filistin halkı tüm imkanlarıyla onu savunmaya devam edecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin yanı sıra İslam ülkeleri ve halklarının kutsallara yönelik ihallere karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Ben-Gvir'in bugün İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya yeni bir baskın düzenlediğini açıklamıştı.