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Hamas'tan Filistinli mültecilere "onurlu bir yaşam sağlanması" çağrısı - Son Dakika

Hamas'tan Filistinli mültecilere "onurlu bir yaşam sağlanması" çağrısı

22.01.2022 21:56
Hamas'tan Filistinli mültecilere "onurlu bir yaşam sağlanması" çağrısı

İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinli mültecilere onurlu bir yaşam sağlanması çağrısında bulundu.

İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinli mültecilere onurlu bir yaşam sağlanması çağrısında bulundu.

Hamas'ın yurt dışı bölgesi Enformasyon Dairesi Başkanı Hişam Kasım, 8 Filistinli düzensiz göçmenin, 24 Aralık 2021'de Suriye'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isterken Yunanistan açıklarında teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Filistinli mültecilerin maruz kaldığı acılardan ve tehcir edildikleri köy ve kentlere geri dönememelerinden tüm dünya ülkeleri sorumludur." ifadesini kullanan Kasım, Filistinlilerin güvenli ve onurlu bir yaşam arayışı içinde olduğunu vurguladı.

Kasım, Filistinli mültecilerin her nerede olursa olsunlar, korunmaları ve onurlu bir yaşama kavuşturulmaları gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Filistin resmi haber ajansı WAFA, mültecilerin Suriye'den Avrupa'ya düzensiz göçü sırasında 24 Aralık'ta 8'i Filistinli olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yaşamını yitiren Filistinli (8) ve Suriyeli mülteciler (4), bugün başkent Atina'nın güneyindeki Gümilcine'de bulunan İslam mezarlığına defnedilmişti.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun verilerine göre, 6 milyon 300 bini Arap ülkelerinde olmak üzere dünyada yaklaşık 7 milyon Filistinli mülteci yaşıyor.

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Yunanistan, Suriye, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hamas'tan Filistinli mültecilere "onurlu bir yaşam sağlanması" çağrısı - Son Dakika
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