Son Dakika Haberleri: Hamile kadın araç ile çöp konteyneri arasına sıkıştı
Son Dakika Güncel Hamile kadın araç ile çöp konteyneri arasına sıkıştı

Hamile kadın araç ile çöp konteyneri arasına sıkıştı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kazaya karışan araçlardan biri kazanın yaşandığı noktada bulunan 6 aylık hamile kadına çarptı.

Hamile kadın araç ile çöp konteyneri arasına sıkıştı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kazaya karışan araçlardan biri kazanın yaşandığı noktada bulunan 6 aylık hamile kadına çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Suat Yılmaz idaresindeki 16 CEV 30 plakalı otomobil, Betül Öztürk idaresindeki 16 J 8092 idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan Betül Öztürk idaresindeki 16 J 8092 idaresindeki otomobil, olay mahallinde bulunan 6 aylık hamile olan Atife Avsı'ya (33) çarptı. Hamile kadın, bir süre sürüklendikten sonra çöp konteyneri ile araç arasına sıkıştı.


Meydana gelen kazada Atife Avsı yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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