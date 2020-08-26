Hamilelikte bir miktar kafein tüketmek 'sorun yaratmaz' - Son Dakika
BBC

Hamilelikte bir miktar kafein tüketmek 'sorun yaratmaz'

Uzmanlar bebek bekleyen veya hamile kalmaya çalışan kadınların kafein tüketimini sınırlaması gerektiğini, ancak günde bir-iki fincan çay veya kahvenin sorun yaratmayacağını söylüyor.

Hamilelikte bir miktar kafein tüketmek 'sorun yaratmaz', System.String[]

Uzmanlar bebek bekleyen veya hamile kalmaya çalışan kadınların kafein tüketimini sınırlaması gerektiğini, ancak günde bir-iki fincan çay veya kahvenin sorun yaratmayacağını söylüyor.

İngiltere'de yayımlanan British Medical Journal (BMJ) adlı tıp dergisinde yer verilen bir araştırmada, hamilelikte güvenli kafein miktarı diye bir şey olmadığı sonucuna varılırken, uzmanlar araştırmanın panik yaratıcı olduğunu söylüyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve diğer birçok kuruluş, günde 200 mg'dan az kafein tüketiminin düşük veya bebeğin anne karnında gelişimi açısından önemli bir risk teşkil etmediğini belirtiyor.

BMJ'de yer verilen tartışmalı araştırmada, konuyla ilgili 48 araştırma incelendi.

Araştırmanın sonuçlarını İzlanda'daki Reykjavik Üniversitesi'nden psikolog Prof. Jack James kaleme aldı. James, araştırmanın gözleme dayalı olduğunu, bu nedenle hamilelikte kafeinin kesin zararlı olduğunu kanıtlayamayacağını kabul ediyor.

Ancak James, kafeinin zararı ile ilgili analizinin, bebek bekleyen veya hamile kalmaya çalışan kadınların çay ve kahveden tümüyle sakınması gerektiği sonucuna vardığını belirtiyor.

Diğer uzmanlar ise bu sonuca katılmadıklarını söylüyor.

NHS'nin yanı sıra Avrupa Gıda Güvenliği Dairesi ile Amerikan ve İngiltere Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Dernekleri de hamilelikte kafein tüketimine tümüyle son vermeyi değil sınırlandırmayı tavsiye ediyor.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden Dr. Luke Grezeskowiak da araştırmanın "aşırı panik yaratıcı" olduğunu ve mevcut verilerle uyum göstermediğini belirtiyor.

"Hamilelikle ilgili pek çok tavsiye var ve en son ihtiyacımız olan şey gereksiz endişe yaratmak. Kadınlara hamilelik döneminde az miktarda kafein tükebilecekleri konusunda güven vermeli."

Londra'daki Kings College Üniversitesi'nde kadın doğum uzmanı Prof. Andrew Shennan da analizde yer verilen bazı araştırmaların sorunlu olabileceğini, zira ne kadar kafein tükettikleri konusunda kadınların hatırladığı bilgilere dayandıklarını belirtiyor.

Çay ve kahve tüketimi sırasında sigara içmek gibi diğer risk faktörlerini dışarıda bırakmanın da zor olduğunu söyleyen Shennan, "Kafein çok uzun zamandır insanların diyetinde yer alıyor" diyor.

Hangi içecekte ne kadar kafein var?

Ölü doğum yapan kadınlar için yardım kuruluşu 'in web sitesinde, içeceklerin kafein miktarı şöyle sıralanıyor:

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri, İngiltere, Çay, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 08:37

Son Dakika Dünya Hamilelikte bir miktar kafein tüketmek 'sorun yaratmaz' - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Gözü dönmüş hırsızlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ateş açtı Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 bölge için uyarı yapıldı Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi Antalya'da köpük partileri yasaklandı AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin ayrılık talebi sonrasında istifa kararı aldı Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşiyor Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an 20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an         
22:40
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum         
22:35
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım         
22:16
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi         
20:30
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı         
20:22
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı         
19:32
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı         
19:27
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı         
18:58
Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:43
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı         
18:15
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti         
17:56
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi         
16:11
Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı         
15:51
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı         
15:47
Oyuncak ayıyla poz vererek Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı         
15:44
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı         
13:35
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı         
13:33
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu         
11:55
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak         
11:13
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu         
11:07
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 09:05:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamilelikte bir miktar kafein tüketmek 'sorun yaratmaz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei