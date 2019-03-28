Hamiyet Yüceses Anısına Crr'de Konser Verilecek

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hamiyet Yüceses, vefatının 23'üncü yılında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenecek konserle anılacak.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hamiyet Yüceses, vefatının 23'üncü yılında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenecek konserle anılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da gerçekleştirilecek konserde, Çiğdem Yarkın, Yonca Lodi, Ayşen Birgör ve Bekir Ünlüataer solist olarak sahne alacak.



Sanatçılar konserde, Yüceses'in sevilen şarkılarının yer aldığı özel bir repertuvarı müzikseverlerle buluşturacak.



Müzik yaşamı boyunca 500 taş plak, 37 adet 45'lik ve 8 long playe imza atan Hamiyet Yüceses, küçük yaşlarda sesi ile çevresinin dikkatini çekti.



Müzik hayatına 11 yaşındayken başlayarak sahneye çıkan ve hemen ardından bir Anadolu turnesine başlayan Yüceses, 1932'de "Türkiye Ses Kraliçesi" seçildi.



Müzikal çalışmalarında Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Yesari Asım Arsoy, Şerif İçli, Mısırlı İbrahim ve Bimen Şen'den özel musiki dersleri alan Yüceses, İstanbul Radyosu'nda ve BBC Radyosu'nda da çeşitli programlara imza attı.



Güftesi Abdülhak Hamit Tarhan'a, bestesi ise Mehmet Baha'ya ait olan "Makber" eseriyle üne kavuşan Yüceses, Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya ve ABD'de de çeşitli konserler verdi.



Usta sanatçı Hamiyet Yüceses, 10 Ağustos 1996'da Marmaris'te vefat etti.

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