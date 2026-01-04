Hamsi Gürcistan\'a Göç Etti

SAMSUN Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, şu an satışa sunulan hamsinin büyük bir bölümünün depodan çıkarılan balıkların oluştuğunu belirterek, "Hamsi havaların bir anda soğumasıyla birlikte yön değiştirerek, Gürcistan açıklarına doğru göç etti" dedi.

Karadeniz'de ve ülke genelinde istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıkların bol miktarda avlandığını ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, hamsinin karlı havaların etkisiyle Gürcistan açıklarına göç ettiğini ifade etti. Daha önce dondurulan hamsilerin şu anda tezgahlarda satışa sunulduğunu belirten Malkoç, hamsi dışındaki balık türlerinin tezgahlarda taze satıldığını söyleyerek, "İstavrit, mezgit ve barbunya gibi balıklar ise şu an oldukça güzel şekilde avlanıyor. Bu türler tezgahlara taze olarak geliyor ve vatandaşlar tarafından günlük olarak tüketiliyor. Hamsi ise havaların bir anda soğumasıyla birlikte yön değiştirerek, Gürcistan açıklarına doğru göç etti. Bu süreçte Karadeniz'de avlanan hamsi miktarı oldukça düşük seviyelerde seyrediyor" diye konuştu.

'1 AY DAHA DONDURULMUŞ HAMSİLERİN SATIŞTA OLMASI BEKLENİYOR'

Hamsinin büyük bir bölümünün Gürcistan açıklarına göç etmesi nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanmadığını belirten Atıf Malkoç, "Şu an Türkiye'de satılan hamsilerin büyük bir bölümü dolaplardan çıkarılan, yani daha önce dondurulmuş hamsilerden oluşuyor. Bunun temel nedeni hamsinin Karadeniz'deki göç hareketiyle birlikte Gürcistan taraflarına gitmiş olması. Bu nedenle yaklaşık 1 ay daha piyasada ağırlıklı olarak dondurulmuş hamsilerin satışta olması bekleniyor. Bu durum nedeniyle tezgahlarda görülen hamsilerin büyük kısmı buzhanelerden çıkarılan ürünlerden oluşuyor. Buna rağmen balık tezgahlarındaki fiyatlar genel olarak standart seviyelerde devam ediyor. Piyasada balık fiyatlarına yönelik ciddi bir artış söz konusu değil, fiyatlar mevcut koşullara göre dengeli bir şekilde sürüyor" ifadelerini kullandı.