Son Dakika Haberleri: Hamsinin Yerini İstavrit Aldı

Hamsinin Yerini İstavrit Aldı

59 dakika önce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da hamsinin yerini istavrit aldı.

Hamsinin Yerini İstavrit Aldı, System.String[]
Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da hamsinin yerini istavrit aldı.

Yaklaşık 2 aydır, bol miktarda hamsi avcılığı yapan balıkçılar, hamsinin azalmasıyla birlikte istavrite yöneldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsiden sonra istavritin Batı Karadeniz'de yüz güldürdüğünü söyledi.

Karakaş, hamsinin azalmasıyla birlikte balıkçıların istavrite yöneldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tabii ki ay itibarıyla istavritin bol olması normal bir durum. Bu sene daha önceki yıllara istinaden çok daha fazla istavrit avcılığı var hem de kaliteli. Bu aylar istavritin en lezzetli olduğu zamanlar. Fiyatları da çok uygun. En iyi istavritin kilosu 10 liradan satılıyor. Yani bu aylarda hangisinin yerini istavrit aldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:53 Kaynak: AA

Mustafa Karakaş, Akçakoca, Batı Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu

İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:52:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamsinin Yerini İstavrit Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]