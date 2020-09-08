Hamza Dağ, Foça'da esnaf ve vatandaşı ziyaret etti - Son Dakika

Hamza Dağ, Foça'da esnaf ve vatandaşı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Foça ilçesini ziyaret etti.

Hamza Dağ, Foça'da esnaf ve vatandaşı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Foça ilçesini ziyaret etti. Yeni atanan ilçe yönetimini tebrik eden Dağ, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bakırçay bölge programı kapsamında Foça'ya gelen Hamza Dağ, AK Parti Foça İlçe Başkanı Etem Ali Haydar Çapçı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu'ndaki dükkanları tek tek dolaşan Dağ, esnafın sorunlarını dinledi. Güzergahı üzerindeki açık mekanlarda oturanların davetine üzerine Dağ, vatandaşlarla da sohbet etti.Hamza Dağ ve beraberindekiler yaklaşık bir saatlik programın ardından ilçeden ayrıldı.


Hamza Dağ, AK Parti, Esnaf, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 21:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hamza Dağ, Foça'da esnaf ve vatandaşı ziyaret etti - Son Dakika

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