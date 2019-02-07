Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
1 saat önce
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti.
Mehmet Akif Hamzaçebi
, CHP
Genel Sekreterliği görevinden istifa etti. Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye
'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
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