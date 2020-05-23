Hande Ataizi'den çok konuşulan sözlerine açıklama: Kırdıysam affola!

Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğuna övgüler yağdıran Hande Ataizi, 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adam al, daha iyi oynar' dedi.



Hande Ataizi, çok konuşulan sözlerinin ardından sessizliğini 2. Sayfa programından Asiye Acar'a bozdu.



"Kenan İmirzalıoğlu deyince, başarılı bulduklarıma haksızlık olmasın diye öyle bir benzetme yaptım. Kıvanç'ın oyunculuğu daha versiyonlu. Bir dürü dizide, filmde farklı rollerde izliyorsunuz. Vücut formuna kadar her şeyi o karaktere uyduruyor. Kenan'a haksızlık olmasın. Bir sürü güzel projede rol aldı. Kıvanç'ı izlediğimde üzerinde çalışılmış roller görüyorum. Bu biraz insanın oyunculuğa verdiği değerle alakalı. Kenan'ı tenzih ediyorum. Her oyuncunun bir kapasitesi var. Kenan İmirzalıoğlu'na "kendini yenile" demek benim ne haddime. Dünya üzerinde benim de oynayamayacağım, zorlanacağım roller olabilir. Eğer kırdıysam affola... Kimseyi kırmak amacıyla söylemedim çünkü."