Hande Erçel ile adı anılan Murat Akdoğan hakkında şaşırtan gerçekler!

Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Hande Erçel, yaklaşık bir ay önce Murat Akdoğan isimli genç bir iş insanıyla birliktelik yaşamaya başladı.

BİRLİKTELİKLERİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

27 yaşındaki oyuncunun, zengin bir ailenin oğlu olduğu öğrenilen Murat Akdoğan'la sürpriz birlikteliğini gizli tutmaya çok dikkat ettiği belirtildi.

HANDE ERÇEL, MURAT AKDOĞAN'I TAKİP EDİYOR

Hande Erçel'in, 19.8 milyon takipçili Instagram hesabından Murat Akdoğan'ı takip ediyor olması da aşk dedikodularını alevlendirdi.

Murat Akdoğan kimdir?





-Murat Akdoğan tanınan bilinen zengin bir ailenin oğlu. İstanbul ve Bodrum'da otelleri bulunuyor.

-Muratcan Akdogˆan'ın ablası Cansın Hacısoylu'nun Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıc¸ ile sıkı dost olduğu öğrenildi. (Gossip Pasta)