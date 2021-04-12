Hande Erçel'in ev hali fotoğraflarındaki kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklattı
12.04.2021 09:45
Instagram'da en çok takip edilen ünlüler arasındaki oyunu Hande Erçel, ev hali olarak giydiği kıyafetlerin pahalı olması takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, 20 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun çiçekler içinde verdiği poz da en çok dikkat çeken ayrıntı ise pahalı kıyafetleri oldu.
EV KOMBİNİ 1167 TL
Ayna karşısında çiçekler içinde bir fotoğraf paylaşan Erçel'in üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti. Hande'nin giydiği hırka, bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL)
26 yaşındaki oyuncunun ev kombininin bile bu kadar pahalı olması bazı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.
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