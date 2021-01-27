Hande Erçel sevenlerini korkuttu!

Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.
AÇIKLAMA SONRASI HAYRANLARI RAHAT NEFES ALDI
Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla Instagram story'sinden paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti.
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