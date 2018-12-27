Hangi Oyuncu Diziye Geri Döndü?

Eğitimi için diziye bir süre ara veren Onur Seyit Yaran, hayranları ile Kalk Gidelim dizisinde tekrar buluşuyor.

21 haftalık ayrılıktan sona heyecan dolu bir bölümle ekrana dönecek olan Onur Seyit Yaran "Eğitimim için kısa bir ara verdiğim Kalk Gidelim dizisine bomba gibi geri dönüyorum. Burası benim ikinci ailem. Tekrar Muğla'ya ailemin yanına dönmüş gibi hissediyorum." Dedi.