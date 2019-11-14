Hannover 96'nın yeni teknik direktörü Kenan Koçak!

Sandhausen ile Ekim 2018'de yollarını ayıran Kenan Koçak takımdan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmyı değil; Avrupa'nın üst düzey antrenörleriyle bir araya gelerek kendini geliştirme yolunu seçti.



Türk teknik adam bu sezon Bundesliga'da 15. sırada yer alan Hannover 96'yı çalıştıracak. Hannover 13 maçta 14 puan toplayabildi.



Anlaşma sonrası konuşan Koçak Hannover'de teknik direktörlük görevini üstlenmenin son derece heyecan verici olduğunu söyledi.



Hannover direktörü Jan Schlaudraff ise Kenan Koçak'tan övgüyle bahsederken takıma iddialı bir teknik adamı kazandıklarını ifade etti.



GUARDIOLA'NIN YANINDA STAJ YAPMIŞTI



Almanya'da antrenörlük eğitimini Tedesco ve Nagelsmann'la birlikte alan Koçak, İngiltere'deydi. Burada Manchester City'yi ziyaret eden genç antrenör yaklaşık 3 hafta boyunca Pep Guardiola'nın yanında staj yapma imkanı buldu. Guardiola'nın idman metodlarını inceleyen Koçak ayrıca iletişim becerisi ve oyuncu ilişkisi üzerine de önemli gözlemler yapma şansı buldu. Kenan Koçak ayrıca PSG'de Tuchel'in yanında 1 hafta, Barcelona La Masia'da da 10 gün boyunca incelemelerde bulunmuştu.