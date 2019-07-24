Son Dakika Haberleri: Hanönü'de hayvan pazarı açıldı
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Hanönü'de hayvan pazarı açıldı

1 saat önce

Hanönü ilçesinde kapalı olan hayvan pazarı kurban satışları için açıldı.

Hanönü'de hayvan pazarı açıldı, System.String[]
Hanönü ilçesinde kapalı olan hayvan pazarı kurban satışları için açıldı.
Kapatılan Pancar Deposu alanında açılan hayvan pazarında kurbanlık satışlarına başlandı.
Pazarda küçükbaş hayvanlar 800 ile bin 500 lira, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin ile 12 bin lira arasında alıcı buluyor.
Belediye Başkanı Serkan Uçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Kurban Bayramı'nın yaklaşması üzerine vatandaşların kurban alışverişlerini rahat yapmaları için hayvan pazarını açtık." dedi.
Uçar, pazarın bayrama kadar açık olacağını kaydetti.
Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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