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Hanönü'den kısa kısa

35 dakika önce

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Kaymakam Doğan, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Doğan, diğer resmi kurumları da ziyaret edeceğini söyledi.
- Hanönü Tarım Kredi Kooperatifine atama
Mehmet Kaba'nın emekli olması nedeniyle boşalan Hanönü Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne Burhan Kürükoğlu atandı.
Kürükoğlu, Hanönü ilçesinde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
İlçenin çalışkan çiftçisine en kaliteli ürünler ve gübre satışında yardımcı olacağını ifade eden Kürükoğlu, Hanönülü vatandaşlara hizmet etmekten gurur duyduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:24 Kaynak: AA
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