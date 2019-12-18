Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Son Dakika Dünya

Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı

6 saat önce

ABD'nin Minnesota eyaletinde hapishanede vesikalık fotoğrafının çekilmesi için bir erkek görevlinin zorla başörtüsü çıkarttırılan Müslüman kadın 120 bin dolar tazminat alacak.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Ohio'da doğup büyüyen 57 yaşındaki Aida Shyef Al-Kadi hakkında, Ağustos 2013'te işlediği trafik suçunun duruşmasına gelmediği için tutuklama emri çıkarıldı. Teslim olduktan sonra Ramsey bölge hapishanesine gönderilen Al-Kadi'den erkek görevlilerin önünde elbisesini ve başörtüsünü çıkarması istendi. Mahkeme kayıtlarına göre Al-Kadi bunu reddedince bir hücreye götürüldü.

FOTOĞRAFLARI SİTEDE YAYINLANDI

Al-Kadi burada, fotoğrafın herhangi bir yerde yayımlanmayacağı güvencesiyle erkek görevlinin önünde vesikalık için başörtüsünü çıkarmayı kabul etti. Daha sonra başını örtmesi için bir çarşaf verilen Al-Kadi, iki kadın görevlinin önünde elbisesini çıkararak hapishane üniformasını giydi ve 24 saat tek başına bir hücrede tutuldu.

Aida Shyef Al-Kadi'nin hapishanede çekilen fotoğrafı aylar sonra bir sitede yayımlandı. Bu site, fotoğrafı kaldırmak için para istedi. Mahkemede hapishane yönetimi başörtülü kadınlar için uyguladığı prosedürleri değiştirmeyi ve Al-Kadi'nin tüm fotoğrafını imha etmeyi kabul etti.

"HAYATIMIN EN AŞAĞILAYICI ANIYDI"

Hapishane yönetimi kadın tutukluların erkek görevliler önünde başörtüsünü çıkarmaya zorlanmayacağını ve çarşaf yerine artık başörtüsü verileceğini açıkladı. Aida Shyef Al-Kadi, kararın açıklanmasından sonra "Hiçbir Müslüman kadının benim yaşadıklarımı yaşamasını istemem. Hayatımın en aşağılayıcı, en sarsıcı deneyimini yaşadım" dedi.

Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:00 
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