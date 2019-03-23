Son Dakika Haberleri: Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı

Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı

15 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, hareket halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, hareket halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gazi Onur Yılmaz yönetimindeki 34 F 3716 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda duman yükselmeye başladı. Otomobilini yol kenarına park eden Yılmaz alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada yangını görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:12 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de Çift Katlı Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı: 26 Kişi Can Verdi Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti Türkiye'nin Gündemine Oturan Taksici Hakkında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 21:27:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]