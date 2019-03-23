Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı
15 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, hareket halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ'ta, hareket halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. Gazi Onur Yılmaz
yönetimindeki 34 F 3716 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda duman yükselmeye başladı. Otomobilini yol kenarına park eden Yılmaz alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada yangını görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kahramanmaraş
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:12 Kaynak: DHA
Çin'de Çift Katlı Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı: 26 Kişi Can Verdi
Kamyonete Çarpan Otomobilde Bulunan 3 Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti
Türkiye'nin Gündemine Oturan Taksici Hakkında Karar Verildi