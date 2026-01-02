Harkov'da Rus Füze Saldırısı: 25 Yaralı - Son Dakika
3-sayfa

Harkov'da Rus Füze Saldırısı: 25 Yaralı

02.01.2026 21:01
Rusya'nın Harkov'a düzenlediği füze saldırısında en az 25 kişi yaralandı, bir kişinin durumu kritik.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etmesi sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etti. Saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkov merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, iki balistik füzenin bölgeye isabet ettiğini belirtti. Kurtarma ekipleri olay yerinde olduğunu aktaran Syniehubov, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede olduğunu ve birinin durumunun kritik olduğunu söyledi. - HARKOV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

