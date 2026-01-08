Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor

Harran\'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor
08.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'ü bulmak için 11. günde arama devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 11. günde devam ediyor.

Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personelinin de bulunduğu 143 kişilik ekip, kanal içerisi ve dışında yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmalarına bölgede ikamet eden bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Harran, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:34:31. #7.11#
SON DAKİKA: Harran'da Kaybolan Sürücü İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.