Son Dakika Haberleri: Harranlı Öğrencilerin Kar Hayali Gerçek Oluyor

Harranlı Öğrencilerin Kar Hayali Gerçek Oluyor

2 saat önce

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ilkokul öğretmeni, bir öğrencisinin; 'Niye bizim okulumuza kar yağmıyor' sözleri üzerine, bahçede köpük spreyi sıkarak öğrencilere yapay da olsa kar sevinci yaşattı.

Harranlı Öğrencilerin Kar Hayali Gerçek Oluyor, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ilkokul öğretmeni, bir öğrencisinin; 'Niye bizim okulumuza kar yağmıyor' sözleri üzerine, bahçede köpük spreyi sıkarak öğrencilere yapay da olsa kar sevinci yaşattı. Öğretmenin bu duyarlılığının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri hafta sonu kayak merkezine götürme kararı aldı.

Harran ilçe merkezinde bulunan Ünlü İlkokulu öğretmeni Cansu Ersan'a bir öğrencisi "Niye bizim okulumuza kar yağmıyor, bize kızmış mı?" diye sordu. Bunun üzerine öğretmen Cansu Ercan, öğrencilerin yüzünü güldürmek için eğlenceli bir yönteme başvurarak aldığı köpük spreyini okul bahçesinde sıkıp, yapay da olsa çocuklara kar sevinci yaşattı.

Kırtasiyeden aldığı köpük sprey ile öğrencilerini sevindiren öğretmen Cansu Ercan, o anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öğretmenin bu paylaşımını gören Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu, öğrencilerin kar hayalini gerçeğe dönüştürme kararı aldı. Demiroğlu, Cansu öğretmen ve öğrencilerini hafta sonu minibüsle  Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ne göndereceğini duyurması, herkesi mutlu etti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:30:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harranlı Öğrencilerin Kar Hayali Gerçek Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]