Harşit Zaferi'nin Önemi Vurgulandı

11.02.2026 13:43
Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Harşit Zaferi'nin Karadeniz'in Çanakkalesi olarak nitelendirildiğini söyledi.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Harşit Zaferi'nin Karadeniz'in Çanakkalesi olarak nitelendirildiğini söyledi.

Özkaya, Harşit Savunması Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Harşit Zaferi'ne ilişkin bilgiler verdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden birinin Kafkas Cephesi olduğuna değinen Özkaya, Sarıkamış'ta başlayan mücadelenin son cephe hattının Harşit Nehrinde kurulduğunu ve düşman birliklerinin bu cephede Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan çıkarıldığını dile getirdi.

Özkaya, tarihçilerin tespitine göre Birinci Dünya Savaşı'nda 3 milyon muhacir bulunduğuna işaret ederek, "Bunun 650 bini Karadeniz'in sahil kesiminden Harşit'in batısına göç etmiştir. O zamanki Trabzon vilayetinin 800 bin ahalisinin 600 bini göçmüş. Bu göçenlerden de 200 bini açlık, yokluk, hastalık ve düşman saldırısı sonucunda hayatlarını kaybetmiştir." dedi.

Harşit Zaferi'ni ve Kafkas Cephesi'ni kamuoyuna iyi anlatma amacında olduklarını aktaran Özkaya, Bu çalışmaların her birini derleyip toplamak, bir çatı tadında bir araya getirmek, ulusal kamuoyuna doğru bilgi verebilmek, tarihcilerimizin elde ettikleri belgelerinden elde edilmiş bilgilerle hem kamuoyu hem de genç neslimizi aydınlatabilmek için bir vakıf kurulma ihtiyacı hissedildi. 20 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak Harşit Savunması Vakfı kuruldu." ifadesini kullandı.

Özkaya, harekatın 108. yıl dönümü dolayısıyla yarın "Harşit'i Anlat Vatanı Yaşat" temasıyla Tirebolu'dan Şehitlik Anıtı'na "Şehitlere Vefa, Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Üçüncü de Harşit Zaferi'nin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Harşit Savunması, 455 yıl düşman işgaline girmemiş olan Trabzon ve çevresinin yıllar sonra bu işgalin trajedileriyle, yıkımıyla karşılaştığı geçici bir dönemdir. Bu öyle bir dönemdir ki her bir muhacirin hayatı belgesellere konu olabilecek tarzıdır. Bunların gözyaşları, sesleri tarihte yok olmuş ama biz arşiv vesikalarında, hatıralarda, anılarda o sesleri duyabiliyoruz. Duyduğumuz bu sesleri de bilimsel makalelere, yayınlara dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda büyük gayret içerisindeyiz. Ruslara karşı bir zafer elde edilmiştir. Orada yapılan mücadelede dökülen kan, aynı zamanda Ermenilerin ve Rumların da bölgedeki isteklerini, Türk'ü kendi memleketinde sömürge haline getirme zihniyetini yok etmiştir."

Kaynak: AA

Mustafa Özkaya, Karadeniz, Trabzon, Kültür, Güncel, Son Dakika

