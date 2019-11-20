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Hartum'da Türkçe kursu sertifikaları dağıtıldı

6 saat önce

Hartum Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Türkçe öğrenen kursiyerler sertifikalarını aldı.

Hartum'da Türkçe kursu sertifikaları dağıtıldı, System.String[]

Hartum Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Türkçe öğrenen kursiyerler sertifikalarını aldı.

Hartum YEE'de 2019 yaz bahar döneminde Türkçe kurslarına katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Törende, A1, A2, B1 ve B2 seviyelerini tamamlayan öğrencilere sertifika ve katılım belgeleri, Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve YEE Hartum Türk Kültür Merkezi Müdürü Bünyamin Demir tarafından verildi.

YEE Hartum Türk Kültür Merkezi Müdürü Demir, AA muhabirine, kursiyerlerin ağırlıklı Sudan'dan 18 ile 25 yaş arası gençlerden oluştuğunu, orta ileri yaş gruplarından ev hanımları, iş adamları ve kamu yöneticilerinden de talep geldiğini söyledi.

Sudanlıların yanı sıra Suriye, Yemen, Filistin, Çad, Somali ve Etiyopya'dan mezunların da bulunduğunu belirten Demir, "Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayanların eğitimlerini Türkiye'de sürdürmesi, Türk firmalarında istihdam edilmesi gibi konularda da destek oluyoruz. Önümüzdeki dönem, C1 ve C2 seviyelerinde kurslar açarak ileri düzeyde çeviri, akademik çalışma yapabilecek kursiyerler yetiştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İrfan Neziroğlu, Bünyamin Demir, Hartum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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