Burhaniye ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda 26 yıllık başkan Hasan Bayram güven tazeledi.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen seçimler yoğun bir katılım ile yapıldı. Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Hasan Bayram kısa bir konuşma yaparak katılan tüm üyelere teşekkür etti. Konuşmaların ardında üyelerin oy kullanmasına geçildi. 25. Genel kurulda tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Hasan Bayram yeniden seçilerek güven tazeledi.

Hasan Bayram'ın yönetim kurulun da, Cahit Görümlü, Ahmet Gülcan, İsmet Arıcı, Mehmet Çakır, Erkan Balaban, Emrah Ersen, Yakup Sert, Ercan Furunlar, Ahmet Sarı ve Seyit Ali Gencan yer aldı. Yedek üyelikler de ise, Sezgin Aydalka, Adem Türkoğlu, Arınç Batuhan Karakaya, Mehmet Can Küçükelvan, Cemal Örmüş, Serkan Korkmaz, Nurettin Zorlu, Samet Oldaş, Mamet Efe, Erhan Şensözlü, Hüseyin Özmen yer aldı. Denetim kurulu da, Hüseyin Ener, Nurdan Bacak, Necmiye Ertoprak'tan oluştu. - BALIKESİR