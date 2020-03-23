Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı - Son Dakika

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı

6 saat önce

Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı, System.String[]

Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.

(İHA)

Levent Şahin, Ümit Davala, Galatasaray, Hasan Şaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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