Son Dakika Haberleri: Hasan Yavuz Bakır: "Taraftarımız takımımıza inansın"
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Hasan Yavuz Bakır: "Taraftarımız takımımıza inansın"

1 saat önce

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 haftada aldıkları sonuçları kendilerine yakıştıramadıklarını söyledi.

Hasan Yavuz Bakır:

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 haftada aldıkları sonuçları kendilerine yakıştıramadıklarını söyledi.


Herkesin üzgün olduğunu ve ayağa kalkmak için çabaladıklarını ifade eden Bakır, "Taraftarımız takımımıza inansın. Çok çalışan bir takıma sahibiz. Camiayı ve şehri sahiplenen bir futbolcu grubu ile çalışıyoruz. Şanssız bir dönem geçirdik. Alacağımız sonuçlarla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.


- "Her iki şehrin yaşamsal çok sayıda ortak özelliği var"


Bakır, Trabzon spor karşılaşmasının hikayesinin diğer maçlardan çok farklı olacağına işaret ederek, "Trabzonspor maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü ligde ilginç sonuçlar dikkati çekiyor. Takımlar inişli çıkışlı grafik sergiliyor. Taraftarımız takıma güvensin ve destek versin. Birlikte güzel işler başaracağımıza inansınlar." ifadelerini kullandı.


Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Bakır, şu değerlendirmede bulundu:


"Trabzonspor çok formda bir dönemde ama bizim de kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir dönem. Trabzonspor maçını kazanıp yeniden ligde moral bulmalıyız. Rakibimiz ile sportif açıdan yaşanan sıkıntılı süreç aşikar. Elbette sportif açıdan yaşananları unutmayacağız ama iki şehir arasındaki aile bağlarını dikkate alarak tavır belirlemeliyiz. Sportif çekişmeyi sadece spor alanında tutmalı, yaşamın spordan başka çok daha önemli değerleri olduğunu unutmamalıyız."


İki şehrin iç içe olduğunu belirten Bakır, "Her iki şehrin yaşamsal çok sayıda ortak özelliği var. Her 10 evden yarısında akrabalık var. Hareket ve tavırlarımızı sergilerken sorumluluklarımızı dikkatlerden kaçırmayalım. Sahadaki mücadele ve saha dışındaki aile bağları sonsuza kadar devam edecek." şeklinde konuştu.


Trabzonspor, Yavuz Bakır, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:46 
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