Hasan Yıldırım Karaciğer Nakli Bekliyor - Son Dakika
Hasan Yıldırım Karaciğer Nakli Bekliyor

25.01.2026 11:24
Gazeteci Hasan Yıldırım, siroz hastalığı nedeniyle karaciğer nakli için donör bekliyor.

(İZMİR) - Yakalandığı siroz hastalığı ile bir süredir mücadele eden gazeteci Hasan Yıldırım, karaciğer nakli için donör bekliyor.

Ulusal bir televizyon kanalının İzmir temsilciliği görevini yapan 58 yaşındaki Hasan Yıldırım, yaklaşık bir senedir mücadele ettiği siroz hastalığı için donör bekliyor.

Yıldırım'ın bir yıl önce rahatsızlanınca hastaneye başvurmasının ardından yapılan tetkiklerde siroza yakalandığı ortaya çıktı. Yıldırım, geçtiğimiz ay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde cerrahi operasyon geçirdi. Taburcu olan olan Yıldırım, sahadaki görevine geri döndü. Bir süre önce fenalaşan Yıldırım, yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Doktorları, Yıldırım'ın organ nakli olması yönünde karar aldı.

Karaciğer nakli gerekiyor

Yoğun bakımda üç gün geçiren Hasan Yıldırım, taburcu edildi, nakil için gelecek sevindirici haberi beklemeye başladı. Hastalığının ilerlemesi üzerine doktorlarının organ nakline karar verdiğini belirten Yıldırım, tekrar sağlığına kavuşabilmek için karaciğer bağışlayacak donör beklediğini söyledi. Yıldırım, ailesinden kimsenin nakil için gereken şartları taşımadığını belirtti.

Gazetecilikte 36 yılı geride bıraktı

Meslek hayatına İstanbul'da bir haber ajansında başlayan Hasan Yıldırım, uzun yıllar polis muhabirliği yaptı. Ailevi sebeplerden ötürü daha sonra Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınan ve Manisa'da mesleğine devam eden Yıldırım, yaklaşık 10 yıl önce de İzmir'e yerleşti. Yıldırım, halen bir televizyon kanalının İzmir temsilciliği görevine devam ediyor.

Kaynak: ANKA

