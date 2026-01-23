Hasanbeyli'de Emniyet Ekiplerinden Kar Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Hasanbeyli'de Emniyet Ekiplerinden Kar Temizliği

Hasanbeyli\'de Emniyet Ekiplerinden Kar Temizliği
23.01.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde emniyet mensupları, kar birikintilerini temizleyerek ulaşımı kolaylaştırdı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizledi.

Hasanbeyli ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sonrası kamu binalarının girişlerinde ve çevresinde oluşan yoğun kar birikintileri, vatandaşların ulaşımını zorlaştırdı. Bunun üzerine Hasanbeyli İlçe Emniyet Amirliği personeli, kürek ve temizlik ekipmanlarıyla harekete geçti. Emniyet mensupları, hizmet binalarının önünü ve çevresini temizleyerek vatandaşların güvenli şekilde giriş çıkış yapabilmesini sağladı. Soğuk havaya rağmen özveriyle çalışan ekiplerin bu davranışı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Osmaniye Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, "Toplumsal sorumluluk, küçük adımlarla büyük farklar oluşturur" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Hasanbeyli, Osmaniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasanbeyli'de Emniyet Ekiplerinden Kar Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:18:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hasanbeyli'de Emniyet Ekiplerinden Kar Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.