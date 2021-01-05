Hasanpaşaoğlu: "2021, Süper Lig'e dönüş yılımız olacak" - Son Dakika

Hasanpaşaoğlu: "2021, Süper Lig'e dönüş yılımız olacak"

05.01.2021 16:21
Hasanpaşaoğlu:

İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, "2021 yılı Süper Lig'e döndüğümüz ve orada da rakipleri devire devire yükseldiğimiz bir yıl olacaktır" dedi.

İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, "2021 yılı Süper Lig'e döndüğümüz ve orada da rakipleri devire devire yükseldiğimiz bir yıl olacaktır" dedi.

Samsunspor TFF 1. Lig'in ilk yarısını 33 puan ile kapattı. İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, bir basın açıklaması yaparak geride kalan ilk devreyi değerlendirdi.

Başkan Hasanpaşaoğlu sözlerine, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Bütün Samsunsporlular gibi biz de takımımızı yakından takip ettik. Öncelikle Ertuğrul hocamıza olan güvenimizi belirtmek istiyorum. Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un yetiştirdiği önemli bir değer olarak Türk futboluna hizmetlerde bulunmuş ve bugün de Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden birisi durumundadır. Ertuğrul Sağlam ile uzun vadeli bir yürüyüşe başlayan takımımızın bütün hedeflere ulaşacağına inanıyoruz. Tıpkı geçen sene İkinci Lig şampiyonu olduğumuz gibi bu sene de bu ligde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağımıza dair İnancımız tamdır. Bizler Samsunsporlular olarak aynı zaman tribüncü insanlarız. Samsunspor'u televizyondan seyretmek değil, tribünlerde takip etmek üzerine kurulu bir hayatımız var. Ancak maalesef bu salgın süreci, tribünlerde olmamızı engelliyor. Mart ayından bu yana statlarda değiliz. Bunun acısını yaşıyoruz. Tribünleri çok özledik. Burada, en son Mart ayında Sancaktepe maçında takımımızı canlı izlemiştik. Umarız bir an önce bütün sıkıntılar son bulur ve özellikle ikinci devredeki İstanbul deplasmanları başta olmak üzere Samsunspor'u bütün maçlarda tribünlerden takip ederiz" diye konuştu.

Dernek etkinlikleri hakkında da konuşan Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, "Kovid-19 illeti futbolu olduğu gibi derneğimizi de maalesef olumsuz etkiledi. Eylül ayında kurduğumuz dernekle alakalı pek çok etkinlik planımız vardı. Ancak maalesef kısıtlama kapsamının genişlemesi, hafta sonu yasakları ve salgının önüne geçilememesi derken bütün tedbirler dernek faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Maalesef toplu bir faaliyette bulunamaz olduk. Buna rağmen derneğimiz kurulduğu günden bu yana kısa sürede birtakım önemli işler yaptı. Kısa Samsunspor Tarihi adlı kitabımızı çıkardık. İstanbul'da, Zincirlikuyu'da çok önemli bir mevkide dernek binamızı açtık ve hayata geçirdik. Elbette yapmamız gereken pek çok şey var ve işler normale girdiğinde bunları da yine yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa inandıklarını ifade eden Hasanpaşaoğlu, şunları söyledi:

"Ocak ayı biz Samsunsporlular için biraz da hüzün demektir. Malumunuz 20 Ocak 1989 kazasının acı hatıralarını unutturmadığımız gibi sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. 20 Ocak 1989'da hayatını kaybeden değerlerimizi rahmet ve sevgiyle anarken, yine 24 Ocak 2008 günü hayatını kaybeden Samsunsporlu avukat arkadaşımız Muhammet Teoman Taş'ı da şimdiden bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz. Allah nasip ederse, bu senenin 24 Ocak günü derneğimizin toplantı salonuna Teoman Taş'ın adını vereceğiz ve bununla ilgili bir program düzenleyeceğiz. İlk devre her şeye rağmen takımımız zirve ortağı olarak sona ulaştı. Temennimiz ve beklentimiz sezon sonunda şampiyon olmamız yönündedir. Bizler İstanbul'da ve gurbette yaşayan Samsunsporlular olarak her şartta Samsunsporlu kalmaya ve Samsunspor'u takip etmeye devam edeceğiz. 2021 yılı Süper Lig'e döndüğümüz ve orada da rakipleri devire devire yükseldiğimiz bir yıl olacaktır. Herkese iyi seneler diliyorum." - SAMSUN

Hasanpaşaoğlu: 2021, Süper Lig'e dönüş yılımız olacak

Spor Toto Süper Lig, Samsunspor, İstanbul, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasanpaşaoğlu: '2021, Süper Lig'e dönüş yılımız olacak' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır
Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak Sergio Ramos, Lionel Messi'yle birlikte PSG'de oynayacak         
16:16
Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın         
15:55
81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı 81 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı         
15:49
Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz         
15:30
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 16:30:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasanpaşaoğlu: "2021, Süper Lig'e dönüş yılımız olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei