Haseke'de Çatışmalar Yeniden Başladı - Son Dakika
Haseke'de Çatışmalar Yeniden Başladı

20.01.2026 13:21
Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında Haseke ve Ayn el-Arab'da çatışmalar yeniden alevlendi.

Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güneyinde terör örgütü unsurlarıyla yaşanan ve sabah saatlerinde duran çatışmalar yeniden başladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde sükunetin hakim olduğu Haseke ili çevresinde Suriye güçleri ile YPG/SDG unsurları arasında TSİ 12.15'te yer yer çatışmalar başladı.

Çatışmalar Haseke'nin güney doğusunda yer alan Abdülaziz Dağı çevresinde yaşanıyor.

Suriye ordusu, biri Haseke kent merkezi girişi olmak üzere 4 noktada konuşlanmış durumda.

Ayn el-Arab hattı

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Ayn el-Arab kent merkezinin 30 kilometre güney batısında yer alan ve Münbiç ile Fırat Nehri'nin doğu yakasını birbirine bağlayan Kara Kozak Köprüsü'ndeki unsurlarını çekmesi için örgüte TSİ 13.00 kadar süre verdi.

Sürenin dolmasının ardından, Suriye ordusu ile örgüt arasında Karakozak Köprüsü çevresi ve Sırrin beldesi girişinde çatışmalar yeniden başladı.

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Terör, YPG, Son Dakika

