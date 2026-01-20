Haseke'de Suriye Hükümeti ile SDG Arasında Mutabakat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Haseke'de Suriye Hükümeti ile SDG Arasında Mutabakat

20.01.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye hükümeti ve SDG, Haseke'nin entegrasyonu için mutabakat sağladı. Güvenlik güçleri yerel olacak.

(ANKARA)- Suriye Cumhurbaşkanlığı, Haseke ilinin geleceğine ilişkin Suriye hükümeti ile SDG arasında kapsamlı bir mutabakata varıldığını açıkladı. Anlaşma, güvenlik ve entegrasyon süreçlerini kapsıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Suriye hükümeti ile SDG arasında Haseke ilinin yönetimi ve entegrasyonuna dair mutabakat sağlandığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Suriye güçleri kent merkezlerine girmeyecek, Kürt köylerinde yalnızca yerel güvenlik güçleri bulunacak ve SDG'ye bağlı tüm askeri ve sivil yapılar kademeli olarak Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek.

Haberde, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin, SDG'den Savunma Bakan Yardımcılığı için bir aday önereceği, ayrıca Haseke Valiliği için bir aday önereceği, Halk Meclisi'nde temsil edilecek isimler ile Suriye devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere bir isim listesi sunacağı belirtildi

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarına ilişkin 13 sayılı kararnamenin uygulanacağı, bunun da ulusal ortaklığa dayalı, tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alan, güçlü ve birleşik bir Suriye inşa etme yönündeki ortak kararlılığı yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu mutabakatın uygulanmasına bugün saat 20.00 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haseke'de Suriye Hükümeti ile SDG Arasında Mutabakat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
İmzalar atıldı Acun Ilıcalı’dan tarihi transfer İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer
Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin’de toplayacak Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'de toplayacak
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu ''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu

19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas’ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 20:20:32. #7.11#
SON DAKİKA: Haseke'de Suriye Hükümeti ile SDG Arasında Mutabakat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.