Haseke'de YPG Karşıtı Protestolar

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG'nin işgalinden Suriye hükümet güçlerinin teslim aldığı Haseke kırsalındaki bölgelerde örgüt karşıtı protestolar düzenlendi.

Haseke kırsalında yer alan Atala, Acaca, Yarubiyye ve Şeddadi bölgelerinde toplanan halk, Suriye ordusundan Haseke kentinin tamamının terörden arındırılmasını istedi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, bir araya gelen yüzlerce kişi terör örgütü YPG'nin bölgeden çıkarılmasını talep etti.

Suriye ordusu terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarda Fırat'ın doğusunda Deyrizor ve Rakka kent merkezi ve kırsalını terörden arındırmıştı. Suriye Hükümeti, YPG ile 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşma gereği, örgütün işgalindeki Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde de konuşlanma ve buraları teslim alma sürecini başlatmıştı.